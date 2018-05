Engelfried erweitert Vorführzentrum

Vorführraum mit zwei Salvador-Sägen bei Engelfried in Oberkochen Engelfried

Engelfried Maschinentechnik vertieft seine Kooperation mit dem italienischen Sägenspezialisten Salvador. Der bestehende Vorführraum in Oberkochen wurde dazu um das Produktprogramm Sägetechnik erweitert. Sägen aus dem Hause Salvador sind bei Fensterbauern, Innenausbauern, Palettenherstellern, Verpackungsherstellern und Sägewerken im Einsatz.

Nachdem die Kooperation mit Salvador, speziell mit deren Schiebersäge »Superpush 200« in den letzten Jahren sehr erfolgreich verlaufen sei, heißt es, hätten sich Christian Salvador und Florian Engelfried dazu entschieden, die Kooperation weiter zu vertiefen. Seit der diesjährigen Messe Holz-Handwerk in Nürnberg stehen nun eine halbautomatische Untertischkappsäge, eine automatische Schiebersäge mit Holzoptimierung und Fehlerkappung und ein Sägezentrum für Winkelschnitte vorführbereit in Oberkochen.

Engelfried Maschinentechnik vertreibt neue und gebrauchte Holzbearbeitungsmaschinen namhafter nationaler und internationaler Hersteller und hat sich auf die Projektierung, Lieferung und den Service von Fenster- und Türenfertigungsanlagen sowie den Innenausbau spezialisiert.