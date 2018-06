Ein Akku für alles

Neun Hersteller von Akku-Werkzeugen haben gemeinsam das Cordless Alliance System (CAS) aus der Traufe gehoben. Basis von CAS ist die Akku-Technologie von Metabo. Die Nürtinger haben sich in den vergangenen Jahren in diesem Bereich mit einer ganzen Reihe von Innovationen die Technologieführerschaft erobert. Die neueste Generation der Metabo LiHD-Akkupacks liefert in der 18-Volt-Ausführung mit zehn Akku-Zellen bis zu 1.600 Watt Leistung bei einer Kapazität von 8.0 Amperestunden (Ah).

Für professionelle Anwender in Handwerk und Industrie bedeutete das doppelte Freiheit: Mit dem Akku-System können sie nicht nur kabellos arbeiten, sondern auch die Maschinen verschiedener Hersteller nutzen. Neben Metabo sind das derzeit die Unternehmen Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Starmix, Eibenstock und Steinel.

Die Akku-Systeme der einzelnen Hersteller sind bislang nicht untereinander kompatibel. Das soll sich nun zumindest für die Maschinen der CAS-Partner ändern. »Unsere Vision ist, dass CAS die führende Schnittstelle für die Hersteller der Branche wird, die ihren Zielgruppen exakt auf deren Anforderungen zugeschnittene Speziallösungen und Kompetenzprodukte bietet«, sagt Horst Garbrecht, Geschäftsführer von Metabo.

Schon jetzt umfasst das Angebot aller CAS-Partner rund 110 Maschinen, und diese Zahl soll weiter wachsen.