Ed Pro feiert Jubiläum

Das IFT Rosenheim hat Ende Februar mit Referenten und ehemaligen Absolventen der IFT Akademie ein Jubiläum gefeiert. Seit 10 Jahren bietet das Institut für Fenstertechnik (IFT) mit seinem Weiterbildungsprogramm Ed Pro (Education for Professionals) in Kooperation mit der Hochschule Rosenheim seinen Teilnehmern verschiedene Inhalte und Fachabschlüsse an. Bei der Feier im Gewölbesaal des Restaurants „Hans im Glück“ in Rosenheim würdigte Ulrich Sieberath, Institutsleiter des IFT die Anerkennung der Fachabschlüsse und des Masterstudiengangs »Fenster und Fassade« auf Basis der Ed Pro-Seminare in der Branche. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels seien Experten mit Fachabschlüssen national und international gesucht.

Die unter dem Namen Ed Pro seit 2008 angebotene berufsbegleitende Weiterbildung ist eine Kombination aus Grundlagen- und Aufbauseminaren in den Bereichen Konstruktion, Bauphysik, Normung, Bauökonomie, Tragwerkslehre und Werkstoffe. Die Besonderheit bei den Weiterbildungen ist der Mix aus Hochschulatmosphäre und praktischen Labordemonstrationen. So können Teilnehmer direkt am Prüfstand eine Einbruchprüfung »hautnah« miterleben und im Anschluss lernen, welche Anforderungen ein einbruchhemmendes Fenster erfüllen muss. Im Jahr 2017 erreichten über 150 Teilnehmer einen Fachabschluss, und für 2018 zeigen die Anmeldezahlen bereits eine Aufwärtstendenz.