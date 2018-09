Drutex wächst im In- und Ausland

Gründer und Vorstandsvorsitzender Leszek Gierszewski: In 30 Jahren Firmengeschichte gab es bei Drutex noch nie einen Rückgang Drutex

Im ersten Halbjahr 2018 hat Drutex im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum eine Steigerung seines Verkaufsvolumens von mehr als 18 Prozent erzielt. Seit seiner Gründung im Jahr 1985 verzeichnet der Hersteller von Fenstern und -Türen die Firma einen kontinuierlichen Anstieg, sowohl in Polen als auch im Ausland.

Der Auslandsvertrieb ist seit Jahren die treibende Kraft für die Entwicklung des Unternehmens. Der Exportanteil am Gesamtumsatz beträgt bereits 73 Prozent und nimmt stetig zu. Zuletzt konnte Drutex neben dem deutschen vor allem auf dem italienischen und amerikanischen Markt ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Durch die Beteiligung an diversen sozialen und kulturellen Projekten sowie mittels Investitionen in Innovationen stärkt der Hersteller kontinuierlich seine Markenbekanntheit.

Gemäß einer Studie der polnischen Marktforschungsagentur Centrum Analiz Branzowych (CAB) wurden im vergangenen Jahr rund 7 Millionen Fenstereinheiten (FE) aus Polen exportiert. Der Vorjahreswert wurde somit um rund 9 Prozent übertroffen. Als einer der größten europäischen Hersteller von PVC-Fenstern und -Türen trägt Drutex maßgeblich zu diesem Trend bei. Schon heute verfügt das Unternehmen über eine Produktionsfläche von über 95.000 m². Gleichzeitig beginnt die Firma noch dieses Jahr mit dem Bau einer weiteren Produktionshalle. Diese soll sich über eine Fläche von über 14.000 m² erstrecken. Bislang besitzt die Firma ein Produktpotenzial von bis zu 7.000 Fenstern aus PVC, Aluminium, Holz und Holzaluminium.

Doch auf Dauer dürfte das nicht reichen: »In unserer 30-jährigen Geschichte haben wir noch nie einen Rückgang erlebt«, erklärt Leszek Gierszewski, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, »und alles deutet darauf hin, dass sich das Wachstum sowohl in der zweiten Hälfte 2018 als auch über das gesamte nächste Jahr immer rasanter fortsetzen wird. Darauf stellen wir uns ein – darauf bereiten wir uns vor.«

