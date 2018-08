Dirk Seitz übernimmt Vorsitz von Aluplast-Holding

Aluplast mit Hauptsitz in Karlsruhe gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden und kontrollierte Wohnraumlüftung Aluplast

Dirk Seitz übernimmt ab Herbst den Vorsitz der Aluplast-Holding und des Beirates, Eric Bobay wird neuer Sprecher der Gruppe. Rund 10 Jahre nachdem Firmengründer Manfred J. Seitz die Geschäftsleitung an seine Söhne, Dirk und Patrick Seitz, übergeben hat, gibt er nun auch sein Amt als Vorsitzender des Beirates weiter. »Nach 35 Jahren an der Spitze der Aluplast-Gruppe ist es an der Zeit, es ein wenig ruhiger angehen zu lassen. Um Aluplast für die Zukunft fit zu machen, haben wir schon seit einiger Zeit mit dem Beirat ein unabhängiges Kontrollgremium etabliert«, erklärt der 80-Jährige.

Mit der Übergabe des Beiratsvorsitzes werden die Kompetenzen des Gremiums ausgeweitet. So werden zukünftig Geschäftsführung und Beirat gemeinsam die strategischen Leitlinien für Expansion und Standortentwicklung erarbeiten. Zudem nimmt Dirk Seitz die Bereiche Strategischer Einkauf sowie Personalmarketing und -entwicklung mit in die Holding. Der Wechsel kommt nicht überraschend und war von langer Hand geplant. In den vergangenen Monaten wurde die Unternehmensführung schrittweise umgebaut und die operative Verantwortung auf verschiedene Personen verteilt.

Neuer Sprecher der Aluplast-Gruppe wird Eric Bobay, der bislang für den Bereich Business Development und die Neugesellschaft in den USA verantwortlich war. »Ich freue mich zukünftig als CEO die Firma weiter voran zu bringen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern, meinen Geschäftsführungskollegen und dem Beirat wollen wir unsere Position als Innovationsführer national wie international weiter ausbauen«, erklärt Bobay.

Neben Bobay wird die Geschäftsführung der durch Patrick Seitz (Vertrieb, Systemtechnik und Marketing), Arne Przybilla (Finanzen und Controlling) und Frank Spies (Produktion und Standortentwicklung) vervollständigt.

