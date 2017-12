Digitalisierung ist mehr als Auftragsabwicklung

Beim Thema Digitalisierung besteht die Schwierigkeit für die Betriebe darin, alle Möglichkeiten zu erkennen, die sich ihnen bieten und die einzelnen Lösungen zu einem Ganzen zusammenzufügen. Mit diesem Statement eröffnete Jürgen Keiper, Mitglied im Ausschuss Möbel und Innenausbau, Ende Oktober den siebten Rheinland-pfälzischen Möbel und Innenausbautag. Auf der Agenda standen wie im vergangenen Jahr Chancen und Risiken, die sich für Schreiner und Innenausbauer durch die zunehmende Digitalisierung ergeben.

Jürgen Schüler, Fachbereichsleiter im »Kompetenzzentrum IT-Sicherheit und qualifizierte digitale Signatur« und Berater für EDV der HWK Rheinhessen, referierte in seinem Vortrag zum Thema »IT-Sicherheit – Heute schon gehackt worden?« In einem Praxisbeispiel führte er vor, wie einfach es ist, sich in ein fremdes System einzuhacken. Mittels einer Website, die Sicherheitslücken in IT-Systemen erkennt, landete Schüler auf der Internetpräsenz eines Salzburger Hotels und hatte Zugang zu dessen SmartHome-Steuerung. Es wäre nun möglich gewesen, z.B. die Temperatur der einzelnen Zimmer zu regeln.

Damit war der Diskussionsbedarf bei den Teilnehmenden angeregt: »Warum sollte ich gehackt werden?«, »Ich bin doch viel zu klein und uninteressant!« oder »Bei mir ist nichts zu holen!« wurden als Argumente angeführt, denen sich Schüler entschieden entgegenstellte. Gerade kleinere Unternehmen würden häufig gehackt, um über sie Zugang zu größeren Kunden zu bekommen. Ein erster Schritt zu mehr Sicherheit sei eine vollständige Dokumentation der IT-Systeme. Auch ein seriöser Umgang mit Passwörtern sei unerlässlich, ebenso eine geregelte Zugangsberechtigung zu den möglichen Servern oder Datenbereichen. Eine Hilfe, um Betriebe auf Sicherheitslücken zu überprüfen, findet sich unter www.it-sicherheit-handwerk.de.

Welche digitalen Lösungen ein Betrieb praktisch umsetzen kann, stellte Sebastian Bächer den Zuhörern anhand seines Betriebs vor. Der Geschäftsführer der Bächer Bergmann GmbH plauderte aus dem Nähkästchen, wie er im Unternehmen die anspruchsvollsten Aufgaben dafür nutzt, die Organisation Schritt für Schritt zu verbessern. Die größte Herausforderung besteht darin, die digitalen Prozesse lückenlos zu durchlaufen. Doch selbst in einem hochtechnologisierten Betrieb wie der Bächer Bergmann GmbH werden die Skizzen noch mit Stift und Papier angefertigt.

Digitalisierung gehe über die Abwicklung von Aufträgen hinaus, so Bächer weiter. Auch in anderen Bereichen seines Betriebes werde Digitalisierung genutzt. Bächher hat ein Firmen Wiki aufgebaut, wo die für den Einzelnen selbstverständlichen Handgriffe vorgestellt werden, damit jeder schnell auf Firmenwissen zugreifen kann. Hier finden Mitarbeiter beispielsweise Erklärungen wie das Band der Breitbandschleifmaschine zu wechseln ist oder welcher Fräser wo zum Einsatz kommt.

Joachim Egeler, Anwendungstrainer bei Bosch Power Tools GmbH, stellte unterschiedliche Apps für das digitale Aufmaß vor. Hier korrespondieren die Messinstrumente mit dem Endgerät und der Grundriss kann mit einfachen Handgriffen auf der Baustelle erstellt werden. Die Ausgabe erfolgt an unterschiedliche Programme.

Katrin Münzberg von KCM Kommunikations Coaching wies zum Schluss auf eine Thematik hin, die alle betrifft: Personalentwicklung im digitalen Zeitalter. Die Gesellschaft gehe gerade durch einen erheblichen Wandel – die Babyboomer Generation wird von der Generation X und Y abgelöst. Auch im Handwerk. Die aktuellen Firmeninhaber müssten sich über die unterschiedlichen Anforderungen der neuen Generation im Klaren sein und ein stückweit darauf einlassen.