»Die Gute Form« bringt Kreativität nach Hannover

Der Wettbewerbskatalog für „Die Gute Form 2019“ ist direkt am Ligna-Messestand von Tischler Schreiner Deutschland erhältlich Foto: TSD

Der Bundesgestaltungswettbewerb »Die Gute Form« kehrt 2019 turnusmäßig nach Hannover zurück. Als absoluter Publikumsmagnet liefert die Sonderausstellung auf der Ligna mit ihren prämierten Exponaten einen vielversprechenden Einblick in die gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten junger Gesellinnen und Gesellen.

Die Ausstellung, die sich in erster Linie einem nationalen und internationalen Fachpublikum zeigt, fügt sie sich harmonisch in die Produkt- und Leistungsvielfalt der Branchenorganisation ein. Sie ist Teil des selbstbewussten Auftritts des Tischler- und Schreinerhandwerks, das sich auch international keineswegs verstecken muss.

Wer als Besucherin oder Besucher der Ligna zwischen all den technischen Innovationen der Weltleitmesse einen Moment der Ruhe und Entspannung sucht, der findet in Halle 12 (Stand E16/F06) ein kreatives Kleinod, das Erinnerungen an die eigene Ausbildung wachruft und selbst gestandene Tischler- und Schreinermeister ins Staunen versetzen kann.

Honoriert werden die Leistungen der Nachwuchsprofis während der Preisverleihung am letzten Messetag. Neben den drei Bundessiegern werden auch Sonderpreise für die Kategorien »Beschlag« (gestiftet von Opo Oeschger), »Massivholz« und »Oberfläche« (gestiftet von Remmers) vergeben. Bis kurz vor der Siegerehrung haben außerdem alle Besucher die Möglichkeit, ihren Publikumsliebling zu wählen.