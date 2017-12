Spätestens zum 1. April 2018 wird Gerd Fähler die Geschäftsführung von Creative Partner und Mein Bad übernehmen. Die beiden Verbundgruppen gehören zum Systemverbund »Der Kreis« mit Sitz in Leonberg. Fähler war zuvor in verschiedenen Führungspositionen bei Industrie- und Handelsunternehmen beschäftigt und hat hierbei die Belange des Handwerks in verschiedenen Gewerken kennengelernt.