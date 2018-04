Berufliche Bildung gehört zu Deutschland

Als Schirmherren der »Woche der beruflichen Bildung« haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender die Tischlerwerkstatt des Bildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer Berlin besucht. Sebastian Neuhaus, Koordinator Holztechnik und Leiter der Meisterschule für Tischler leitete die Führung durch die Ausbildungsstätte und gab bereitwillig Auskünfte zum Stand und zu Qualität und Perspektiven der beruflichen Bildung im Tischler- und Schreinerhandwerk.

Das Präsidentenehepaar nahm in der Woche vom 16. bis 20. April insgesamt 13 Termine in Schulen, ausbildende Betriebe, bei Kammern und weitere Institutionen wahr. Mit ihrer gemeinsamen Schirmherrschaft würdigen der Bundespräsident und Elke Büdenbender die hohe gesellschaftliche Bedeutung der beruflichen Bildung und die oftmals ehrenamtliche Leistung derjenigen, die sich für die Fachkräftegewinnung in Deutschland einsetzen. Während der Themenwoche nehmen sie zusammen mit den initiierenden Partnern auch die aktuellen und künftigen Herausforderungen für die berufliche Bildung in den Blick.

Das Motto der Woche »Du bildest Zukunft!« soll junge Menschen in beruflicher Bildung und die vielen Menschen, die sich als Berufsschullehrerinnen und -lehrer, Ausbilderinnen und Ausbilder, Prüferinnen und Prüfer oder als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber engagieren, ansprechen.