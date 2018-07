Becher weiht Lagerneubau ein

Das Holzhandelsunternehmen Becher hat Anfang Juli am Standort in Oberhausen einen modernen Hallenneubau eingeweiht. Das automatisierte Lager erweitert die bestehende Fläche in einer Größenordnung von rund 4.000 Quadratmetern, was rund 1.000 Lagerplätzen entspricht. Die gesamte zur Verfügung stehende Lagerfläche beträgt jetzt rund 24.000 Quadratmeter.

»Wir verzeichnen eine insgesamt steigende Kundennachfrage nach einer immer größeren Produktvielfalt an allen Standorten. Mit der Erweiterung des Standorts Oberhausen werden wir diesem Anspruch auch künftig noch besser quantitativ und qualitativ gerecht«, erläutert Udo Bewersdorff, Geschäftsleiter am Standort Oberhausen.

Der Hallenneubau im Oberhausener Gewerbegebiet »Zum Eisenhammer« besitzt moderne Platten- und Türen-Kommissionier-Anlagen. Der Neubau erhöht daher nicht nur die Lagerkapazitäten, sondern schützt die Ware auch besser vor möglichen Beschädigungen beim Kommissionieren und beschleunigt die Abwicklung der Bestellungen. Der Neubau ist mit den bestehenden Hallen verbunden: eine Überdachung zwischen alten und neuer Halle ermöglicht zukünftig Kommissionierung und Verladung im Trockenen, unabhängig von Wind und Wetter.

Becher gehört als ein 1936 gegründetes Familienunternehmen zu den führenden Holzhändlern in Deutschland und ist im Westen Deutschlands an zwölf Standorten vertreten. Zum Kernsortiment der Unternehmensgruppe mit 400 Mitarbeitern zählen Plattenwerkstoffe, Türen, Bodenbeläge und Terrassendielen, aber zunehmend auch konstruktives Vollholz.