Barcamp „Inno4wood“ verknüpft Holz und IT-Branche

Beim Barcamp »Inno4Wood« können die Anwesenden aus der Holz-und Digitalwirtschaft die Themen selbst vorgeben, die sie gerne in Vorträgen, Diskussionen oder Workshops anbieten oder bearbeiten möchten. Foto: Holzforum Allgäu

In Kempten findet Mitte Mai ein deutschlandweit erstes Barcamp mit dem Titel „Inno4wood“ statt. Ein Barcamp ist ein Veranstaltungsformat, dessen Programm erst durch aktive Beteiligung der Teilnehmer entsteht. Diese tauschen sich in selbst gestalteten Workshops ihr Wissen zu aktuellen Fragen aus der Praxis aus, um interdisziplinär unkonventionelle Lösungen zu finden – in diesem für die Holzwirtschaft.

Veranstalter sind das Holzforum Allgäu und die Hochschule Kempten, unterstützt vom Kompetenzzentrums Digitales Handwerk. Das Barcamp soll die Teilbranchen der Wertschöpfungskette Forst und Holz mit der IT-Branche zusammenspannen. Angesprochen sind die Akteure der Wertschöpfungskette Holz, Experten aus der IT-Branche, Start-Ups und Hochschulen sowie Wissenschaftler, deren Herz für Holz und Handwerk gleichermaßen schlägt.

Über Digitalisierung wird viel gesprochen, geschrieben, geforscht und gemahnt. So viel, dass es den einen oder anderen bereits zu nerven beginnt. Beim Barcamp »Inno4Wood« (10. und 11. Mai 2019) lautet die Devise »Anpacken und Mitmachen« – und zwar dort, wo es für den eigenen Betrieb wichtig ist: bei der Erschließung neuer Kundenkreise, bei den Geschäftsprozessen, beim Datenschutz oder dem Einsatz neuer Technologien.

Der Großteil der Akteure der Wertschöpfungskette Holz sind überwiegend im regionalen Kontext tätig: kleine Handwerksbetriebe, Architekten, aber auch größere mittelständische Betriebe. Bei »Inno4Wood« treffen junge Ideen auf alte Fragen, Experten auf Querdenker, Praxis auf Wissenschaft und alle suchen nach praktikablen Lösungen. Neben Technologischen Innovationen durch Digitalisierung geht es um neue Geschäftsmodelle und andere Prozessabläufe, um Aus- und Weiterbildung, BIM usw. – alle Themen sind willkommen. Oder darum, wie das Thema Digitalisierung im Handwerksbetrieb umgesetzt werden kann. (www.barcamp-allgaeu.de)