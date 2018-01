Azubis von Kneer gehören zu den besten

Dominic Pollack ist Deutschlands bester Holzmechaniker. Und Michelle Hornung gehört zu den besten Industriekauffrauen im Raum Mittelfranken. Beide haben ihre Ausbildung bei Kneer-Südfenster absolviert und beide sind mit dem Bayerischen Staatspreis für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet worden. Dominic Pollack wurde zudem vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) nach Berlin eingeladen. Seine Leistungen wurden dort im Rahmen der »Nationalen Bestenehrung in IHK-Berufen« gewürdigt. Auch Kneer-Südfenster erhielt eine Urkunde als Dank und Anerkennung der IHK für die hervorragende betriebliche Ausbildungsleistung. Das Unternehmen, das zu den führenden deutschen Fenster- und Haustürenherstellern zählt, ist stolz darauf, die besten Nachwuchskräfte in ihrem Fach ausgebildet zu haben.

Pollack hatte sich nach abgeschlossener allgemeiner Hochschulreife anstelle eines Studiums für die Berufsausbildung zum Holzmechaniker entschieden – und dies nie bereut. Er startete ohne Berufsgrundschuljahr im Kneer-Südfensterwerk in Schnelldorf. Während seiner zweijährigen Ausbildung eignete er sich ein hohes Fachwissen an. Der junge Mann wurde in der Lehrwerkstatt ausgebildet und durchlief die komplette Fenster- und Haustüren-Fertigung. Die IHK-Abschlussprüfung hat er als bester deutscher Prüfungsteilnehmer im Ausbildungsberuf Holzmechaniker abgelegt.

Michelle Hornung erhielt ebenfalls im feierlichen Rahmen das Prüfungszeugnis der IHK als Jahrgangsbeste der Berufsschule Dinkelsbühl überreicht. Sie hatte ihre Berufsausbildung zur Industriekauffrau im September 2014 bei Kneer-Südfenster begonnen. Von Anfang an war sie außerordentlich engagiert und verfolgte mit großem Interesse alle Stationen ihrer Ausbildung.