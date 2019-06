Auszeichnung für Markenauftritt von Homag

Für ihren Markenauftritt hat die Homag Group, Schopfloch, beim German Brand Award 2019 zwei Auszeichnungen erhalten. Zusammen mit den beiden Preisen zum Jahresbeginn beim German Design Award hat das neue Branding der Gruppe nun insgesamt vier renommierte und international anerkannte Auszeichnungen erhalten.

Prämiert wurde das in 2018 umgesetzte ganzheitlich Branding jetzt in der Kategorie »Excellence in Brand Strategy and Creation« in den beiden Bereichen »Corporate Identity« und »Employer Brand of the year«. Die Jury zeichnete dabei die »herausragende Markenarbeit« aus, speziell die Transformation vom alten zum neuen Design.

Der German Brand Award begreift und prämiert Marken ganzheitlich. Der Rat für Formgebung und das German Brand Institute vergeben den Preis für erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation.