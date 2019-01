Aus Inoutic wird Deceuninck

Die Deceuninck-Gruppe, Hersteller von Fensterprofilen und Gebäudelösungen, führt ihre Produktmarken Inoutic und Deceuninck unter der globalen Marke Deceuninck zusammen.

Bis zur Fensterbau Frontale 2020 alle unter einem Dach

Die Neuausrichtung ist als mittel- bis langfristiger Prozess angelegt und wird sich über einige Jahre fortsetzen. »In Deutschland bleibt unsere Firmierung vorerst erhalten. Das Logo wird aber schon ab diesem Jahr angepasst. Auch die Ansprechpartner für unsere Kunden bleiben weiterhin dieselben. Veränderungen werden sich erst nach und nach bemerkbar machen, z.B. im Markenauftritt, in unseren Werbemaßnahmen und in der Produktstrategie«, ergänzt Jörn Schütte, Geschäftsführer Vertrieb von Inoutic/Deceuninck. Die Vereinheitlichung der Produktmarkennamen auf Deceuninck soll zur Fensterbau Frontale 2020 vollständig umgesetzt sein.

Die Zusammenführung zu einer Marke ermögliche es auch, die Produktion und Logistik noch effektiver zu gestalten. Weitere Restrukturierungsmaßnahmen seien nicht geplant.

Produkte nun in allen Ländern erhältlich

Mit dieser strategischen Entscheidung beginnt ein Rebranding-Prozess in allen 16 zentral- und osteuropäischen Ländern (CEE), in denen Inoutic präsent ist. zudem sollen allen Kunden in Europa die Produkte der Gruppe zur Verfügung steheh, z.B. die glasfaserverstärkten Fensterprofile »Linktrusion«, das Beschichtungssystem »Decoroc« mit umfangreichem Farbangebot oder das Rollladensystem »Protex«.

»Unser Ziel ist es, eine starke globale Marke zu schaffen, die unsere positive Geschäftsentwicklung stützt und unsere Position als führendes Unternehmen in Deutschland, Europa und an allen Märkten weltweit weiter ausbaut. Diese Entscheidung wird Innovationen und neue Produktentwicklungen in Europa beschleunigen und uns von Mitbewerbern unterscheiden. So werden wir auch unseren Kunden zu Wettbewerbsvorteilen verhelfen, die ebenso deren Geschäftsentwicklung unterstützen«, erklärt Francis Van Eeckhout, CEO der Deceuninck-Gruppe.