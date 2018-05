Altendorf kauft Hebrock

Die Mindener Altendorf Group übernimmt das Familienunternehmen Maschinenbau Hebrock mit Sitz in Bünde sowie die EBM Maschinenbau GmbH aus Hüllhorst. Hebrock entwickelt und fertigt seit 1980 Kantenanleimmaschinen für das Handwerk und vertreibt diese in über 30 Ländern. Auf diese Weise will der Hersteller von Formatkreissägen durch die Zusammenführung komplementärer Traditionsunternehmen wachsen. Unterstützt wird wird Altendorf dabei durch den Mittelstandsinvestor Avedon Capital Partners, der seit Ende 2017 Mehrheitsgesellschafter der Gruppe ist. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Anja Hebrock-Kiel und Frank Hebrock bleiben im Unternehmen. Sie sind überzeugt, dass der Zusammenschluss mit der Altendorf Group die Chance ist, das Lebenswerk ihres Vaters Horst Hebrock zu erhalten, der das Unternehmen vor 38 Jahren gegründet hatte.

Jörg F. Mayer, Geschäftsführer der Altendorf Group, sagt: »Unter dem Dach der Altendorf Group wollen wir weltweit Maschinen im Premium-Segment für die Herstellung von handwerklichen Plattenmöbeln anbieten. Hebrock Kantenanleimer gehören zu den starken Marken in diesem Segment. In den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Marketing sehen wir gemeinsam das größte Potential für Synergien.«

Schon heute gebe es zahlreiche Überschneidungen beispielsweise in den Vertriebsorganisationen beider Hersteller, die zukünftig Hand in Hand agieren können. Und in einigen Fällen erschlössen sich für Hebrock komplett neue Marktzugänge. Um Kontinuität zu gewährleisten, würden alle Mitarbeiter an den Standorten Bünde und Hüllhorst übernommen.