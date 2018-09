Albert Trebo wechselt zu Grass

Albert Trebo (46) ist seit Anfang September Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei Grass. Der erfahrene Manager ergänzt Thomas Zenker (Operations), André Stiller (Services) und Thomas Müller (Market/Produkt), die seit gut einem Jahr die Geschäfte der Würth-Tochter leiten.

Nach dem Maschinenbaustudium an der TU Wien war Trebo knapp 20 Jahre in der Automobilzuliefer-, aber auch in der Bauindustrie tätig, mit Stationen in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Zuletzt war der gebürtige Südtiroler Geschäftsführer von Voestalpine Wire Technology in Bruck an der Mur. Das Unternehmen liefert Drahtprodukte vor allem für die Automobilindustrie, Energie- und Bautechnik, Maschinenbau und Bahninfrastruktur.

Seine Entscheidung für Grass begründet der Manager mit der enormen Aufbruchsstimmung im Unternehmen: »Der Rückhalt des Würth-Konzerns, die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die schlüssige Strategie – mit diesen Faktoren sehe ich eine positive Zukunft für die Gruppe. Dazu möchte ich einen Beitrag leisten.«

Thomas Zenker, Sprecher der Geschäftsführung, freut sich über die Verstärkung: »Albert Trebo bringt reichhaltige Vertriebserfahrung aus stark umkämpften Märkten sowie fundiertes technisches Verständnis mit. Das kommt unserer Wachstumsstrategie sehr entgegen.«

