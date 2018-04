Adler schafft Meilenstein bei klimaneutraler Produktion

Der österreichische Hersteller von Farben, Lacken und Holzschutzmitteln Adler produziert seit 2018 nach eigenen Angaben zu 100 Prozent klimaneutral. In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um Energie einzusparen und klimaschädliche Emissionen zu vermeiden. Durch eine Umstellung auf LED-Beleuchtung und die thermische Sanierung der Gebäude sei der Energieverbrauch um rund 40.000 kWh pro Jahr verringert werden. Die jüngsten Neubauten in Schwaz, eine hochmoderne Wasserlackfabrik und ein vollautomatisches Hochregallager, versorgten sich durch Photovoltaikanlagen selbst mit erneuerbarer Energie, den restlichen Strombedarf decke das Adler-Werk zu 100 Prozent mit Ökostrom. Moderne Belüftungsanlagen und ein eigenes Umweltschutz- und Recyclingzentrum sorgten dafür, dass die Abfallmengen niedrig bleiben, teilt Adler mit.

»Wir haben in den vergangenen Jahren viel in Maßnahmen zu Energieeinsparung und Umweltschutz investiert«, sagt Geschäftsführerin Andrea Berghofer. Dadurch sei es dem Unternehmen gelungen, seinen CO2-Fußabdruck auf ca. 3.000 t zu senken. Diese Restemissionen kompensiere Adler durch Klimaschutz-Zertifikate, mit denen das Félou-Wasserkraftwerk in Mali unterstützt wird.