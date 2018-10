Adam Berkel wird Tochter der Ammon-Gruppe

Das Traditionsunternehmen Adam Berkel aus Fulda wird zum 1. Januar Teil der Ammon-Gruppe mit Stammsitz in Nürnberg. Die Gruppe ist ein etablierter Fachgroßhändler für Fenster-, Tür- und Möbelbeschläge sowie für Sicherheitstechnik. Mit ihren Partnerfirmen fungiert sie als einer der führenden Beschlägehändler in Deutschland und erwirtschaftet mit rund 330 Mitarbeitern eine Jahresgesamtleistung von 92 Millionen Euro.

Die beiden Familienunternehmen geben an, maßgeblich von dem Zusammenschluss zu profitieren. Zum einen erweitere die Gruppe ihr Einflussgebiet in der Mitte Deutschlands, zum anderen stärke Berkel seine Präsenz im Markt. »Mit Adam Berkel haben wir ein Unternehmen gefunden, das uns in Kernbereichen perfekt ergänzt und mit der vorhandenen Infrastruktur einen deutlichen Mehrwert für unsere Unternehmensgruppe bildet«, betont Geschäftsführer Dieter Ammon.

Beide Unternehmen vereint ein klares Ziel: »Wir möchten unsere Kunden noch erfolgreicher machen – und genau danach richten wir all unser Handeln aus«, erklärt Berkel-Geschäftsführer Sebastian Adam Suhr, der als Gesellschafter und Geschäftsführer weiterhin das Unternehmen führt.

Für Ammon tritt mit Adam Berkel das vierte Partnerunternehmen in die Unternehmensgruppe ein.

Mehr lesen über Ammon