60.000 Besucher schnuppern Werkstattluft

Der Tag des Schreiners am 10. und 11. November 2018 fand in ganz Bayern wieder großen Zuspruch. Über 170 Innungsschreiner öffneten ihre Werkstatttüren und präsentierten modernes Handwerk. Rund 60.000 Besucher erlebten eine Schreinerwerkstatt hautnah und konnten sich ein Bild von den vielfältigen Produkten und Leistungen und von der modernen Technik dieses Berufs machen.

Erlebnis Schreinerwerkstatt

Authentischer geht es nicht: Die Innungsschreiner präsentierten in ihren Werkstätten »Handwerk zum Anfassen« und boten dabei zahlreiche Attraktionen. Neben der Faszination, die Verbindung von traditionellem Handwerk und Hightech hautnah erleben zu können, konnten die Besucher auch selbst Hand anlegen. Unter fachkundiger Anleitung bauten sie Vogelhäuser, bastelten Weihnachtsdekoration oder hobelten Zirbenspäne.

Umfassendes Leistungsspektrum

Die Besucher konnten sich auch über das umfassende Leistungsspektrum der einzelnen Unternehmen aus erster Hand informieren: Von hochwertigen Möbeln und Inneneinrichtungen mit der Beratung über aktuelle Wohntrends bis hin zur Energieeinsparung durch modernste Fenstertechnik oder das Wohnerlebnis in lichtdurchfluteten Wintergärten. Auch die Themen Treppenbau, Gebäudesicherheit oder die Modernisierung aus einer Hand durften nicht fehlen und boten viel Gesprächsstoff.

Alles zum Ausbildungsberuf Schreiner

Zahlreiche junge Gäste und deren Eltern nutzten den Tag dafür, sich über den Ausbildungsberuf des Schreiners zu informieren. Die Schreinermeister standen dabei für Fragen zur Verfügung. Viele Auszubildende berichteten von ihren Erlebnissen im Schreineralltag und führten ihre bereits erlernten Handwerkstechniken vor.

Spenden für Aktion Sternstunden

Den Tag des Schreiners nutzten die Innungsschreiner natürlich auch wieder dazu, Spenden zugunsten der Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks für Kinder in Not zu sammeln. Diese Aktion der bayerischen Innungsschreiner und ihrer Kunden läuft noch bis 14. Dezember 2018. An diesem Tag wird die gemeinsame Spende im Rahmen einer Live-Sendung des Bayerischen Rundfunks vom Nürnberger Christkindlesmarkt an Sternstunden übergeben.

Im kommenden Jahr öffnen die bayerischen Innungsschreiner am 9. und 10. November wieder ihre Werkstätten.