25 Jahre für das Holzfenster

Mit dem 12. Holz-/Holzalufenster-Kongress am 21. und 22. März feiert der Bundesverband ProHolzfenster sein 25-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto »Zukunft – Kongress der 1000 Chancen« wird es in Bad Mergentheim um Veränderungsprozesse gehen und um die Chancen, die sich daraus für Fensterbauer ergeben. Namhafte Referenten beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung, mit Bildung und Konfliktmanagement, aber auch mit Neuigkeiten aus Normung und Forschung. Auch die Praxis kommt nicht zu kurz: Eine Exkursion führt die Teilnehmer zum Fensterbaubetrieb Schenk in Unterschlüpf.

www.proholzfenster.de