Die digitale Werkstatt ist das große Thema bei Holz-Her. Der Maschinenhersteller für das Plattenverarbeiten präsentiert sich gemeinsam mit seiner Konzernmutter Weinig.

Transparenz der Produktionsabläufe sowie einfache Maschinenbedienung gehören zur Messebotschaft von Holz-Her. Live-Vorführungen sollen das belegen. Den nächsten große Schritt in die automatisierte Produktion nennt der Maschinenhersteller »Automation Pro«. Das Konzept ist die konsequente Fortführung seiner Nesting-Lösung Nextec und vernetzt in großen Innenausbaubetrieben und in der industriellen Fertigung den gesamten Produktionsablauf vom Plattenlagersystem »Store-Master« bis zum fertigen Möbel über den gesamten Maschinenpark hinweg. Eine eigene, vorinstallierte Lösung gibt den Produktionsweg vor. Eine Schlüsselfunktion hat das Fertigungsleitsystem »Warehouse«. Es verwaltet freigegebene Aufträge und verteilet die Arbeit an die Sägen, Nesting- oder Kantenanleimmaschinen.

Holz-Her bietet mit seinen vertikalen CNC-Bearbeitungszentren der »Evolution«-Serie eine Komplettbearbeitung einschließlich Rundumformatieren im Kompaktformat. Es ist bereits mit einer durchzugsstarken 5,6 kW Spindel bestückt und damit für Ausschnitte und Taschen bestens ausgerüstet. Mit dem neuen Auftritt in Dunkelgrau passt sich die Holz-Her Druckbalkensäge »Tectra 6120« perfekt dem Design der Holz-Her Maschinen an.

Auch in kleinen Werkstätten ist Automatisierung angesagt. Der »Return-Master« ist ein Baustein für die automatisierte Kantenbearbeitung, egal ob in Serienfertigung oder in Losgröße 1.

Die »Lumina«-Kantenanleimmaschinen stehen für Nullfugentechnik mit Laserkanten und PUR. Servoachsen beschleunigen jetzt das Umrüsten. Weiteres Topthema für effizientes Kantenanleimen ist das Rüsten in der Lücke. Das Eckkopieraggregat lässt sich z. B. zuschalten, ohne die Maschine leerzufahren.

