Neue Werkstoffe bedeuten neue Herausforderungen für die Werkzeuge für Handwerk und Industrie. Leuco beantwortet auf seinem Messestand Fragen nach dem richtigen Werkzeug für neue Materialien, Materialkombinationen sowie verschiedene Anwendungen.

Werkstoffe etwa mit Brandschutzschicht, abrasiver Beschichtung oder Anti-Fingerprintschicht gelten als Herausforderung für die Werkzeuge. Auf der Ligna zeigt Leuco dafür vielfältige, innovative und anwendungsbezogene Lösungen. Für nahezu jegliche Materialkombination findet sich hier ein geeignetes Blatt. So erzeugt das neue hartmetallbestückte Plattenaufteilsägeblatt »Q-Cut TR-F K« exzellente Schnitte in Anti-Fingerprintmaterialien und herkömmlichem Kunststoff. Für das Sägen von Magnethaftplatten auf der Formatkreissäge bietet Leuco seit Kurzem das diamantbestückte Sägeblatt »Diarex« mit markanten Hohlrückenzähnen (HR) an. Die ersten Kunden bestätigen eine lange Standzeit und ausrissfreie Schnitte bei hochglänzend weiß lackierten ebenso wie bei schwarz-matten HPL-beschichteten Magnethaftplatten und Magnethaftmaterial auf Multiplexplatten.

Gehrungsschnitte gelingen mit dem ebenfalls neuen hartmetallbestückten »Diarex-HR«-Sägeblatt in den genannten Werkstoffen und weiteren Materialien wie Aluminiumwaben in exzellenter Schnittqualität mit einer fugenlosen Optik. Das Diarex-HR-Sägeblatt speziell für Kunststoffe wird erstmals zur Ligna 2019 dem Markt vorgestellt. Seine Zahngeometrie sorgt für riefenfreie Schnitte in Kunststoff. In der Durchlaufbearbeitung lösen das junge, zum Patent angemeldete »AirFace«-Fügefräserprogramm und das patentierte P-System die Herausforderungen beim Bearbeiten der Trendwerkstoffe. Für die Stationärbearbeitung stellt Leuco Fräserlösungen zum sauberen Fräsen mit langen Standwegen von abrasiven Vollkern- und Fassadenmaterialien vor, sowie Schrupp- und Schlichtfräser für Leichtbaumaterialien.

