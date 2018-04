Der neue LED-Einbaustrahler HV FR 68-LED von Hera ermöglicht homogene, blendfreie Beleuchtung in architektonisch anspruchsvollen Innenräumen, aber auch in Korpusmöbeln, Regalen oder Designobjekten. Mit einem Außendurchmesser von 75 mm (Lochbohrung 68 mm) und einer Einbautiefe von nur 12 mm lässt sich die Leuchte bündig in Decken, Regale oder Möbel integrieren. Die Leistungsaufnahme von 3 Watt hält den Energieverbrauch niedrig. Besonderer Vorteil: Da Transformatoren nicht benötigt werden, gestaltet sich der Einbau platzsparend und einfach. Der 230-Volt-Netzanschluss erfolgt mittels eines Stecksystems. Die Helligkeit kann über handelsübliche Phasendimmer individuell gesteuert werden. Das Gehäuse ist in den Farben Chrom matt und Edelstahloptik erhältlich. Bei guter Farbwiedergabe (Ra 85) kann eine Lichtausbeute von 200 lm pro Watt erzielt werden. Dabei stehen zwei Farbtemperaturen zur Auswahl: 3000 K in der warmweißen Ausführung oder 4000 K in neutralweiß.

