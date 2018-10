Neben dem erfolgreichen Weißlack zählen Natürlichkeit und Ursprünglichkeit zu den aktuellen Trends im Wohnraum. Dabei nimmt Eiche eine Sonderstellung ein, denn sie zählt zu den zeitlosen Klassikern und viele Menschen verbinden mit ihr Ruhe und Behaglichkeit. Die CPL-Türen im Dekor Eiche Touch Altholz von Prüm werden mit quer- oder senkrechtlaufender Maserung angeboten und bieten eine authentische Holzoptik und -haptik. Das Eiche-Dekor sieht nicht nur aus wie Holz, es fühlt sich auch so an. Die dazu lieferbaren Beschläge sind an den Stil der Türen angepasst: Zu allen Altholz-Türen gibt es den Beschlag Quadral mit passendem Inlay: Ein Drücker, der die Türoberfläche im Türgriff widerspiegelt. Vorteilhaft sind außerdem die funktionalen Eigenschaften einer CPL-Tür, denn sie hält so gut wie alles aus, ist kratz-, stoß- und abriebfest sowie leicht zu reinigen.

