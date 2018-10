Mit einem Online-Konfigurator vereinfacht VBH die Auswahl, Prüfung und Bestellung von Schiebetürbeschlägen: Verfügbar sind alle relevanten Beschläge der Hersteller Hautau, Maco, Winkhaus, Roto und Siegenia, darunter alle gängigen Systeme wie Atrium SP, duoPort SK, HKS 200Z, Patio, PSK 200 Plus, PS 200 Comfort, SKB-Z und Alversa, jeweils in Kombination mit Kunststoffprofilen von über 30 Herstellern sowie bis zu 16 Holzprofilgeometrien. Der Konfigurator ermöglicht in wenigen Schritten die fehlerfreie Zusammenstellung für Kunststoff- oder Holzelemente – ohne zeitraubende Recherche in den verschiedenen Katalogen der Hersteller.

