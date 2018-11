Passend zu seinen Schiebetürsystemen bietet Eclisse für die Drehtür »Syntesis Plano« eine wandbündige Aluzarge an. Sie kann mit oder ohne Sturz – für raumhohe Türen – geliefert werden sowie für ziehendes oder drückendes Öffnen. Sie wird für zwei Türstärken, 45 und 50 mm, produziert, und mit Magnetfallen-Schließblech geliefert. Die Röhrenspan-Blätter mit umlaufendem Massivholzrahmen sind mit DIN-gerechtem Schlosskasten ausgestattet. Soll ein Türblatt Marke Eigenbau eingesetzt werden, liefert Eclisse die Zarge auch ohne Tür. www.eclisse.de

Mit der Drehflügelzarge »Sino« erreicht der Stahlzargenspezialist Best Of Steel einen äußerst schmalen Zargenspiegel für eine minimalistische Optik. Die Zarge ist in Varianten für gemauerte Wände und für Ständerwerk verfügbar und kann Türen mit sichtbaren oder verdeckt liegenden Bändern tragen. Geschosshohe Elemente werden mit Oberlicht oder mit einer Blende über der Tür ausgeführt. Als Materialien stehen Edelstahl oder verzinktes Stahlblech, die Oberfläche grundiert oder pulverbeschichtet, zur Wahl. Die Zarge ist sowohl für Holz- als auch für Glastüren lieferbar. www.bestofsteel.de

Mit der verdeckt liegenden Aluzarge »Zeroline« ermöglicht Schörghuber ein rahmenloses Erscheinungsbild der Tür, ohne auf Brand-, Rauch- und Schallschutz verzichten zu müssen. Auch einbruchhemmende Ausführungen sind in Kombination mit der Zarge möglich. Erreicht wird die rahmenlose Ansicht durch ein Aluprofil, das sich nach der Montage einspachteln, verkleiden oder verputzen lässt. Ein einklickbares Putznetz verhindert Haarrisse zwischen Zarge und Wand. www.schoerghuber.de

Beim Ringo-Modell »Fusion« des Türenherstellers Schwering erfüllt die Zarge einzig ihre ursprüngliche Aufgabe: der Tür ihre Funktionsfähigkeit zu verleihen. Wenn die Wandgestaltung abgeschlossen ist, ist die Zarge nicht mehr sichtbar. Die Tür ist in zwei Varianten verfügbar: nach innen und nach außen öffnend. Auf der Flurseite kann damit Wandbündigkeit erzielt werden, obwohl das Türblatt in den Raum hinein öffnet. Die Maße der Türen sind nicht begrenzt: So können geschosshohe Elemente auch ohne Zargen-Querstück eingesetzt werden. www.ringo.de

Mit einer nur 5 mm breiten Zarge und verdeckt liegenden Simonswerk-Bändern ist die Türenserie »ModulWerk 1.0« das Design-Highlight des Herstellers. Die Türblattstärke beträgt 60 mm. Die Tür kann auf der wandbündigen Seite nach innen oder nach außen geöffnet werden. Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Diese dient den anderen Gewerken als Vorgabe für den Wandanschluss: Sie verhindert Risse bei Wänden aus Mauerwerk und Putz und erleichtert den Einbau in Trockenbaukonstruktionen. www.modul-werk.de

Aus einer Kooperation des Glastürenherstellers Licht & Harmonie mit der Grauthoff Türengruppe ist das minimalistische Innentürenprogramm »Alumin Impulse« entstanden, bestehend aus Holz- und Glastüren – wahlweise als Dreh- oder Schiebetür. Die filigranen Zargenblenden und die Gehrungen machen die Aluminiumzarge zu einem eleganten Einrichtungsobjekt. Die Zargen sind in drei Oberflächenvarianten erhältlich: Alu, Weiß pulverbeschichtet und mit Edelstahl-Finish. www.alumin-impulse.com

Die Stahlfutterzarge »VarioFix« von Huga wird wie eine Holzzarge montiert. Sie gleicht Wandtoleranzen bis 20 mm ohne sichtbaren Umbug aus und eignet sich damit vor allem für einen nachträglichen Einbau. Mit der Zarge lassen sich Holz-Innentüren ohne Funktionsanforderung sowie vor der Wand laufende Schiebetüren, aber auch Wohnungsabschlusstüren mit Schallschutzklasse 3 und einbruchhemmender RC2-Ausstattung montieren. www.huga.de

Als Spezialist für Aluzargen hat Küffner ein sehr variantenreiches Programm entwickelt, bestehend aus vier Serien, entweder eher designorientiert, d. h. scharfkantig und schlank, oder mit abgerundeten Kanten, und damit geeignet für barrierefreie Umgebungen wie Gesundheitseinrichtungen oder Kindergärten. Es gibt Umfassungszargen, Blockzargen und wandbündige Schattennutzargen sowie Schiebetürzargen und Rahmentüren für Glas-Trennwände. www.kueffner.de

