BaSys bietet seine Schließbleche durchgängig mit einer Justierfunktion an, sowohl für gefälzte als auch für stumpf einschlagende Türen. Dazu findet sich bei den Modellen für gefälzte Zargen in der oberen Fallenöffnung ein U-förmiges Edelstahlprofil, das sich nach Lösen einer Klemmschraube mit dem Schraubendreher in horizontaler Richtung bewegen lässt. Das verändert den Anpressdruck der Türdichtung. Nach der Justierung wird die Klemmschraube festgezogen. Die schließblechseitige Justierung sorgt dafür, dass Türen nicht klappern, Geräusche ferngehalten werden und keine Zugluft eindringen kann. Das Prinzip funktioniert sowohl bei den leichten, 1,5 mm starken, als auch bei den 8 mm starken Schließblechen aus Stahl bzw. Edelstahl. Innerhalb der Systemgruppen von BaSys sind die Schließbleche fräskompatibel und werden nach ästhetischen oder funktionalen Kriterien ausgewählt.

