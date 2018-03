Das dds-Kultshirt für Schreiner: 50 Stück davon sind auf der Messe in Nürnberg zu gewinnen

Am Mittwoch den 21. März startet in Nürberg das Messeduo Holz-Handwerk/Fensterbau. Besuchen Sie dds in Halle 9, Stand 224 und gewinnen Sie mit etwas Glück ein hochwertiges Elektrowerkzeug oder ein dds-Kultshirt für Schreiner. Das gesamte dds-Team ist vor Ort und freut sich auf den Austasuch mit Ihnen!

Dübelfräse DF 500 von Festool

Das Domino-System von Festool vereint die Präzision eines Runddübels mit der Flexibilität eines traditionellen Flachdübels. Es ist die perfekte Lösung für Plattenverbindungen wie auch für Gestell-, Rahmen- und Schubkastenverbindungen. Das System besteht aus der Dübelfräse DF 500, den Domino-Dübeln in verschiedenen Größen sowie dem brandneuen Sortiment lösbarer Verbinder.

Akku-Kappschienensäge von Mafell

Die KSS 40 von Mafell ist Kappsäge, Tauchsäge, Schattenfugensäge und Handkreissäge in einem. Die Maschine kann fest mit der Kappschiene verbunden werden, wodurch sich wunderbar im Einhandbetrieb sägen lässt! Und das ohne störende Kabel, den die Säge ist mit einem powermäßigen 18V-Li-Ionen-Akku ausgestattet. Systainer, Zweitakku und flexible 1400-mm-Schiene gibt’s dazu.

50 dds-Kultshirts aus Holz

T-Shirts aus Holz? Gibt’s tatsächlich – und noch dazu sind die Woodshirts des Wuppertaler StartUps Wijld umweltfreundlich, lokal und fair gefertigt. Kleidung aus Holz ist seidig weich und verfügt über Eigenschafen wie Funktionsshirts. Wijld hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Start-Ups gewonnen – den New Economy Award – und produziert für dds das ultimative Kultshirt für Schreiner. Lasst Euch überraschen!