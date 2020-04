Der österreichische Hersteller Organoid Technologies stellt Schichtstoffe mit natürlichen Materialien als Oberfläche her. Blätter, Blüten, Kräuter, Moose und mehr werden auf diverse Träger gepresst: Holzwerkstoffe, flexible Vliese und Stoffe, Papiere sowie Selbstklebefolien. Besonders effektvoll lassen sich diese Produkte im kreativen Innenausbau einsetzen, denn außer ihrer Optik behalten die gepressten Materialien sogar ihren natürlichen Duft!

Organoid bietet auch Tapeten als Rollenware an, Träger sind natürliches Flachsvlies oder Ecovlies. Die Tapeten »Almwiesn«, »Wildspitze« und »Bliatnpracht« versprechen zeitgemäßen Öko-Chic und alpines Wohlgefühl. Erhältlich sind sie von 1 bis 500 lfm. Neben bereits eingeführten Tapeten mit volldeckendem Naturmaterialauftrag gibt es nun auch Light-Varianten: Bei diesen werden die Träger (entweder Flachs natur oder weißes Ecovlies) mit weniger Naturmaterial beschichtet. Das Trägermaterial scheint durch und ist in diesem Fall Teil des Erscheinungsbildes. Ob einzelne Blätter oder eine bewusst locker gestreute Blütenmischung – auch diese Naturoberflächen haben den typischen Organoid-Produktcharakter und bieten mit ihrer unverwechselbaren Optik Inspiration für Innenräume und Ladenbau.

Mit den neuen, preisgünstigen Light-Tapeten erweitert sich die Organoid-Produktpalette um eine attraktive Alternative. Auch Sonderproduktionen sind möglich: Individuelle und wirklich einzigartige Tapeten, lieferbar ab 200 lfm in 136 cm Breite, entwickelt der Hersteller gemeinsam mit seinen Kunden.

Organoid Technologies GmbH

A-6500 Fliess

Tel.: +43 (5449) 2000-1, Fax: -120

www.organoids.at