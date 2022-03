Von der Idee zur Umsetzung

Pfleiderer unterstützt Kunden digital bei der Ideenfindung, Visualisierung, Produktsuche und Musterbestellung, bei der Verfügbarkeitsprüfung und bei der Händlersuche. All diese Anwendungen können nun noch besser kommunizieren und Daten austauschen.

Das Moodboard Tool schlägt Dekore zu beliebigen Fotos vor, nachdem die Bilder in die Anwendung geladen wurden. Die Stimmungen der Fotos definieren also die Farbwelt der Dekore. Die Ergebnisse lassen sich über einen Merkzettel entweder zur Bestellung im Mustershop übertragen oder zur Visualisierung in den Room Designer. Mit diesem lassen sich die Dekorideen auf virtuelle Möbel und Innenausbauten übertragen. Für die freie Gestaltung stehen zusätzlich sämtliche Dekore der Pfleiderer-Kollektion zur Verfügung. Eine Raumgalerie bietet 24 Möbel- und Einrichtungssituationen aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Zusatzfunktionen wie Bildspeicherung und PDF-Erzeugung des Entwurfs runden die Funktionalität ab. Auch hier lassen sich die Dekorkombinationen in den Mustershop übertragen.

Wenn eine Planung vor Ort beim Kunden ansteht, hilft die Workapp für Smartphones und Tablets mit ihrem Dekorscanner weiter. Sie erfasst per Kamera die Nummer oder Farbe eines Dekors und stellt Produktinformationen zum jeweiligen Dekor bereit. Der integrierte Alternativen-Finder schlägt Variationen vor. Direkte Musterbestellung oder Preisanfragen beim Fachhändler sind auch hier mit nur wenigen Klicks möglich.