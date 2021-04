Swiss CDF ist ein kreativer Werkstoff für den Innenausbau

Compact Density Fibreboard oder CDF hat unter den Faserplatten konstruktiv und ästhetisch eine Alleinstellung: Hohe Festigkeit bei geringer Dicke ermöglicht auch filigrane Strukturen.

Einzigartig in Bezug auf Dichte und Robustheit: Anwendungsmöglichkeiten der hochverdichteten (1000 kg/m3) Faserplatte SWISS CDF von Swiss Krono sind vielfältig und lassen Designerträume wahr werden. Form, Material und Funktion werden bei gleichbleibender Qualität in Einklang gebracht. Auch digitale Drucktechniken eröffnen der Platte, die roh oder melaminbeschichtet erhältlich ist, ein breites Spektrum dekorativer Anwendungen. Zudem entspricht der Werkstoff der Brandklassifizierung nach EN 13501-1 und ist auch schwer entflammbar verfügbar. Das Material ist spritzwasserresistent und eignet sich ebenso für kreative Anwendungen in Innenräumen mit erhöhter Feuchtigkeit. Die Platte erfüllt höchste Ansprüche in Bezug auf Abriebwerte, Stoß- und Schlagfestigkeit. CDF ist prädestiniert für alle Einsatzgebiete, bei denen erhöhte physische Qualitäten verlangt werden – vom Möbelbau über Ausstellungen, Schulen, Büros, Krankenhäuser, Läden, Restaurants und Hotels. Neben dem Einsatz für dünne Flächen in hoher Festigkeit sind auch filigrane Frässtrukturen und 3D-Anwendungen möglich. Die Entwicklung von Swiss CDF geht auf das hohe Engagement des Holzwerkstoffherstellers Swiss Krono bei der Entwicklung innovativer und möglichst umweltverträglicher Produkte zurück. Für die Herstellung von Compact Density Fibreboard wird ausschließlich Schweizer Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern verwendet. Das Material fügt sich vollständig in die Kaskadennutzung des Holzkreislaufes ein.

Swiss Krono AG

CH 6122 Menznau

Tel.: +41 (41) 49494-94, Fax: -49

www.swisscdf.com