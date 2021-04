Alternative zu Alt- und Edelholz: Sun Wood Premium von Stainer

Der österreichische Holzwerkstoffhersteller Stainer hat ein Verfahren entwickelt, um Fichte-Dreischichtmaterial wie gealtertes Holz aussehen zu lassen. Das neueste Produkt Sun Wood Premium geht noch einen Schritt weiter, indem es die Optik rustikalen Altholzes mit einem fühlbaren Brettcharakter vereint und zwar auf großen Platten im Format bis zu bis 6 x 2 m. In einem aufwendigen Prozess wird den Dreischichtplatten der typische Look von Altholz verliehen. Dafür wird jedes Brett in der Höhe abgetragen oder hervorgehoben und in Handarbeit zusätzlich gehackt. So entsteht eine Struktur, die jedes Brett einmalig macht. Gleichzeitig bieten Sun Wood Premium Altholzplatten die Vorteile neuen Holzes: Ohne Pestizide und in gleichbleibender Qualität langfristig verfügbar. Ein bewusster Umgang mit der Ressource Holz ist erklärtes Ziel: Stainer setzt für seine Produkte nur Holz aus heimischer Forstwirtschaft ein. Durch das PEFC-Zertifikat unterstützt das Unternehmen eine ökologische und sozial nachhaltige Forstwirtschaft.

Stainer GmbH & Co. KG

A 5092 St. Martin bei Lofer

Tel.: +43 (6588) 8-440, Fax: -040

www.stainer-sunwood.com