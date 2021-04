Sonae Arauco Feel light grey: Lösungen für das hybride Wohnen.

Soziale Distanz und der verstärkte Blick auf Reinlichkeit und Hygiene werden über die Pandemie hinaus in unserm Unterbewusstsein verankert bleiben. Sonae Arauco zeigt Lösungen, die gezielt für das hybride Wohnen und Public Spaces entwickelt wurden.

Vielfältige Dekorvarianten in den Oberflächenstrukturen Cosmos, Flow, Fusion, Spirit und Stucco ermöglichen auch die Gestaltung von Räumen, die eine besondere Geborgenheit und Ruhe ausstrahlen. So überrascht das Melamindekor Feel Light Grey/Cosmos mit einer matten, haptisch an Filz angelehnten Oberfläche und kombiniert Wohnlichkeit mit den Vorteilen melaminharzbeschichteter Platten.

Sonae Arauco Deutschland GmbH

32805 Horn-Bad Meinberg

Tel.: (05234) 848223

www.sonaearauco.com