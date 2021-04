Produktübergreifender Matt-Look von Rehau mit der Edelmatt-Kollektion

Matte Oberflächen bleiben weiterhin angesagt: Mit der Edelmatt-Kollektion bietet Rehau Materialkonsequenz im Designverbund aus Kante, Oberfläche, Stauraum und Wandabschluss. So entstehen Möbel und Räume aus einem Guss, mit Nullfuge und im Farbverbund. Selbst im flachen Winkel entstehen kaum Lichtreflexe, die Farbpalette reicht von klarem Weiß bis Tiefschwarz. Anti-Fingerprint-Eigenschaften machen die Soft-Touch-Oberflächen unempfindlich bei Berühren, sie sind widerstandsfähig gegen Hitze, Feuchtigkeit, Kratzer, Mikrokratzer und Schläge. Zur Kollektion zählen fünf Komponenten: Die Oberflächen Rauvisio noir und Rauvisio brilliant Edelmatt, die Kanten Raukantex pro und Raukantex Edelmatt und der Möbelrolladen Rauvolet Edelmatt. In der Rehau Produktfamilie Health.Protect sind die Oberflächen auch in antibakterieller Version verfügbar.

