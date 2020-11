Antimikrobielle Melaminoberfläche von Swiss Krono: Nachhaltig hygienisch

Swiss Krono bringt eine antimikrobielle Melaminoberfläche auf den Markt, die eine Verbreitung von Viren, Bakterien und Pilzen durch ein physikalisch wirksames Additiv verhindert.

Viren, Bakterien und Pilze verbreiten sich über direkten Kontakt, über die Raumluft und über Flächen, die von vielen Personen berührt werden.

Swiss Krono stellt mit Be.Safe eine neu entwickelte Melaminoberfläche vor, die mit einem physikalisch wirksamen Additiv ausgestattet ist, das zuverlässig Krankheitserreger beseitigt. Die antimikrobielle Oberfläche zerstört die Hülle der Mikroorganismen innerhalb von Sekunden durch elektrostatische Wechselwirkung und bietet anders als Zusatzstoffe, welche chemisch auf Mikroorganismen wirken, Schutz gegen die Verbreitung von Viren, Bakterien und Pilzen für die volle Lebensdauer des Produkts. Die Eigenschaft ist von den Hohenstein Instituten geprüft, bestätigt und zertifiziert worden. Vor dem Hintergrund, dass auf vielen Oberflächen Viren und Bakterien über Stunden bis zu Tagen lebensfähig bleiben, bietet die Be.Safe-Oberfläche Sicherheit in allen sensiblen Bereichen, in denen verstärkt auf Hygiene geachtet werden muss, etwa in Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hotels oder Restaurants. Im Unterschied zu antibakteriellen Oberflächen wirkt eine antimikrobielle Oberfläche gegen ein breites Mikrobenspektrum, dazu gehören Bakterien, Schimmel, Pilze und Viren. Alle Dekore der One World Collection von Swiss Krono sind auf Wunsch mit der Be.Safe-Oberfläche erhältlich.

Swiss Krono AG

CH-6122 Menznau

Tel.: +41 (41) 494 94 94

www.swisskrono.ch