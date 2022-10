Moos im Quadrat

Das Unternehmen WVS Werkstoff-Verbund-Systeme hat sich auf den Vertrieb innovativer Plattenwerkstoffe und Oberflächen für den gehobenen Innenausbau spezialisiert. Das Programm umfasst Holzwerkstoffe, Platten mit Stein- oder Beton-Optik, Anti-Fingerprint-Oberflächen und Akustikplatten. Kurioses Highlight des Programms sind die NatureStyle Moosfliesen aus echtem Islandmoos.

Die pflegefreien Mooswände sorgen in privaten oder öffentlichen Interieurs für Überraschung und tragen zu einem entspannenden, harmonischen Raumklima bei. Die Moosfliesen im Format 38 x 58 cm lassen sich mit Schere oder Cutter zuschneiden und mit Kleber oder Schrauben an der Wand befestigen. Sie sind in hell- oder dunkelgrün erhältlich und durch ihren flexiblen Teppichträger auch für Rundungen geeignet.

WVS GmbH

Zeppelinstraße 46

88299 Leutkirch

Tel. +49 7561 985250

www.wvs-ostrowski.de



