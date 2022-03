Holz mit Nadelstreifen

Das Schwarzwälder Unternehmen Reichert Holztechnik stellt als Zulieferer maßgefertigte Möbelfronten mit gefrästen Rillen her. Die nadelstreifenähnliche 3D-Struktur wird nach dem Anleimen der Kanten erzeugt, die Abstände der Rillen sind mit 5 mm, 10 mm und 20 mm wählbar. Die Nuten setzen mit einer Breite von 2 mm dezent dekorative Akzente. Neben einem Standardprogramm mit Eiche und Nussbaum in einer Plattenstärke von 19 mm bietet Reichert Fronten in allen Furnierarten und Plattenstärken an, ebenso wie farblackierte MDF-Fronten. Dazu steht jeder Farbton aus dem Systemprogramm von NCS, RAL und Sikkens zur Wahl. Zudem sind für feine Möbelkonturen auch 45-Grad-Kanten für Fronten und Wangen möglich.

Reichert GmbH & Co. KG

72285 Pfalzgrafenweiler

Tel. +49 7445 85030

www.reichertht.de



