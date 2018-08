Pfleiderer beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Lackoberflächen und ist mit einem eigenen Produkt am Markt, für das am Standort Leutkirch eigens eine große Lackieranlage installiert wurde:

PrimeBoard verbindet Lackoptik in Matt und Hochglanz mit mechanischer Robustheit. Die Platten sind wie übliche Holzwerkstoffe zu verarbeiten. PrimeBoard gibt es für den Innenausbau in den Varianten XTreme Matt oder XTreme Hochglanz. Beide lassen sich mit vielen Dekoren kombinieren. Durch die Verwendung pigmentierter Lacke wird ein Farbverbund zu DecoBoard und Duropal HPL erreicht. Auch Individualdekore sind möglich. XTreme Matt wirkt insbesondere auf Unidekoren, Holzvariationen und Textil- und Materialdekoren. XTreme Hochglanz verleiht durch Tiefenwirkung vor allem klassischen Hölzern sowie Stein- und Perlmuttdekoren zusätzliche Eleganz.

