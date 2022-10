Kunden planen online

Egger unterstützt das Holzhandwerk bei der Digitalisierung: Der Egger inside Möbelplaner verkürzt den Weg vom Kundenwunsch zum Korpusmöbel.

Das Handwerk gilt als traditionsbewusst – gleichzeitig verändert die digitale Welt Bedürfnisse der Kunden und die Arbeitsweise der Tischler. So werden Kleiderschrank, Küchenzeile oder das Kinderzimmer immer häufiger am Bildschirm entworfen. Mit dem Egger Inside Möbelplaner hat der Werkstoffhersteller dafür ein Servicepaket für die Handwerker-Website entwickelt. Mehr als 90 Wohnwelten laden den Kunden zur Planung ein.

In wenigen Schritten können Möbel konfiguriert werden: Abmessungen eingeben, Dekore und Griffe auswählen – Schritt für Schritt visualisiert die Software das Möbel in 2D oder als frei bewegliche 3D-Ansicht. Sobald der Kunde seine Planung abgeschlossen hat, erhält der Tischler die Anfrage per Mail und kann persönlich darauf eingehen. Hier kann er mit Beratungskompetenz punkten und die im Konfigurator vorgefertigte Planung prüfen, ein exaktes Aufmaß erstellen und auch Änderungen und Ergänzungen vornehmen.

Dabei hat der Kunde die Wahl aus dem kompletten Lagerprogramm der Egger-Kollektion Dekorativ und erhält am Ende ein persönlich und individuell gestaltetes Möbel. Egger inside bietet für Tischler und Schreiner drei Pakete, die nach Leistungsumfang und Servicelevel bei der Vermarktung gestaffelt sind. Der Möbelplaner ist bis auf eine einmalige Gebühr für die Einrichtung im laufenden Betrieb kostenlos.

Der Möbelplaner PRO bietet indes mehr Individualität und Flexibilität, zusätzliche Planungsschritte, freie Konfiguration von Möbeln und weitere administrative Möglichkeiten wie das Generieren von Produktionsdaten für eigene Fertigung oder den durchgängigen Prozess zum Handelspartner für den Zukauf von Fertigteilen. Für Tischler, die noch keine Webseite haben oder eine neue planen, gibt es die Möglichkeit, die Einrichtung einer Website inklusive Möbelplaner PRO als Gesamtpaket zu buchen.

