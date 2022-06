Hart und hygienisch

Der Zulieferspezialist Speedmaster präsentiert Keramikplatten für Küchenbau und Raumgestaltung. Aufgrund seiner hygienischen und pflegeleichten Eigenschaften ist dieses Produkt eine sinnvolle Erweiterung des Werkstoffspektrums im Innenausbau: Keramik besteht komplett aus anorganischen Materialien und ist dadurch nicht brennbar: Ton, Sand und Feldspat verbinden sich ohne Bindemittel in einem Sinterprozess bei einer Temperatur von 1200 Grad. Das Material belastet die Umwelt nicht, es kann gemahlen und recycelt werden. Keramik ist porenfrei, mechanisch belastbar, abriebfest, kratzunempfindlich, feuchtigkeitsbeständig und unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Chemikalien. Durch ihre vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten passt sie in unterschiedliche Raumkonzepte. Speedmaster bietet Großkeramik in den Stärken 6 und 12 mm an, das Material wird passgenau zugeschnitten geliefert.

Halle 10.1, Stand 412

Speedmaster GmbH

91628 Steinsfeld

Tel. +49 9843 9804300

www.speedmaster.de



