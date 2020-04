Die Werkstoffkollektion Trends 20/21 von Kronospan umfasst 34 Neuheiten in den Bereichen der melaminharz-beschichteten Platten, Postforming-Arbeitsplatten, Arbeitsplatten mit ABS-Kante und Slim-Line-Arbeitsplatten. Unter den 27 neuen Dekoren findet man vor allem Eiche-Nachbildungen und Materialreproduktionen. Passende Kanten hält Ostermann in den Breiten 23, 33, 43 und 100 mm und den Stärken 1 bzw. 2 mm am Lager. Alle Kanten werden ab der Länge von einem Meter geliefert. Mehr als ein Drittel der Neuheiten sind Kanten in Eiche-Optik mit farblichen Abstufungen,von dunkleren Tönen über ein warmes Hellbraun bis hin zu Grautönen. Darüber hinaus gibt es in der Kronospan-Kollektion auch Materialreproduktionen. Dazu passend liefert Ostermann Kanten in Stein-, Beton-, Rost-, Eisen- und Holzkohleoptik. Unter den Neuheiten der Slim-Line-Arbeitsplatten findet sich mit einem matten Schwarz auch die einzige neue Uni-Farbe. Dazu gibt es von Ostermann eine schwarze ABS-Kante mit der Oberfläche Excellent Matt.

