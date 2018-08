Die hochglänzende Möbeloberfläche Rauvisio brilliant von Rehau ist seit vier Jahren auf dem Markt und wird nun um neue Farbtönen und eine Oberflächenvariante ergänzt: Rauvisio brilliant SR ist durch Hardcoatbeschichtung extrem kratzfest und resistent gegen mechanische Belastungen. Fertig bekantete Bauteile, die mit Rauvisio Brilliant SR beschichtet sind, erfüllen die AMK-Anforderungen für Temperatur-, Wasserdampf- sowie Wechselklimabeständigkeit und sind TÜV-geprüft. Das Material ist biegbar und kann in nahezu jede Form gebracht werden. Wem die Anlagen fehlen, um maßindividuelle, laserbekantete Fronten selbst zu fertigen, kann die Bauteile bei Rehau ab Stückzahl 1 als Fertigteil bestellen. Über den Oberflächenkonfigurator kann online mit wenigen Klicks das gewünschte Bauteil definiert und geordert werden. Die Schmalflächen werden laserbekantet und zeigen eine dauerhafte optische Nullfuge. Kunden erhalten so Elemente in gleichbleibend hoher Qualität für den anspruchsvollen Möbel- und Innenausbau.

