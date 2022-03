Schwarz geht immer

Wer das aktuelle Interior Design betrachtet, sieht vor allem Schwarz! Fundermax Alucompact Interior bedient den Trend mit einer attraktiven Kombination aus Aluminium und Vollkernplatte.

Positiv in die Zukunft zu blicken, bedeutet für den österreichischen Werkstoffhersteller FunderMax Schwarzsehen. Das mag paradox klingen, betrachtet man allerdings aktuelle Wohntrends, stellt man fest: Alle wollen Schwarz! Und das kommt nicht von Ungefähr: Der dunkle Farbton, besser könnte man wohl vom Nicht-Farbton sprechen, ist hervorragend für stilsichere Kombinationen und einen optischen Rahmen geeignet, der andere Materialien erst richtig zur Geltung bringt. Vor allem tiefmattes Schwarz bedient diesen Trend und den ausgeprägten Wunsch nach Minimalismus und Sophistication.

Geeignetes Material für solche schwarzen Interieurs findet sich im Sortiment von FunderMax in Form des Plattenwerkstoffs Alucompact Interior. Hier formen sich optische und haptische Besonderheiten zu einem überraschenden Gesamtbild: Alucompact Interior gibt es in den Variationen Arrigo und Aura. Arrigo unterscheidet sich von Aura dadurch, dass zwei Aluminiumschichten in der Mitte der Platte verlaufen, bei Aura findet man sie quasi als Deckschicht. Bei der Oberfläche kann man zwischen Aptico (AP), Antifingerprint oder FH wählen. Der Kombinationsreichtum der Kollektion ergibt sich auch aus der Aptico Color Range. Es sind Feinheiten im Finish, welche Alucompact Interior im Möbelbau auszeichnet: An einem schlichten dunklen Regal beispielsweise kommt der sichtbare Plattenrand mit seinen Aluminiumstreifen eindrucksvoll zur Geltung. Fundermax trägt mit Alucompact Interior dazu bei, selbst im Schwarz den Silberstreif zu sehen.

