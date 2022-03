Eine Kategorie für sich

Feelwood Matt mit Synchronstruktur ergänzt das Portfolio der PerfectSense-Oberflächen von Egger und wurde mit dem German Design Award 2022 ausgezeichnet.

Mit der Entwicklung und Erweiterung des PerfectSense Lackplatten-Sortiments eröffnet der Holzwerkstoffspezialist Egger neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Möbel- und Innenausbauten. Dies gelingt ihm anhand von supermatten, hochglänzenden oder strukturierten Matt-Oberflächen. Neu im Egger-Programm ist PerfectSense Feelwood Matt. Dabei handelt es sich um eine matte Lackoberfläche mit synchron auf das jeweilige Dekorbild angepasster Struktur sowie Anti-Fingerprint-Eigenschaft, Optik und Haptik werden dadurch in neuartiger Weise zusammengebracht. Dank der Anti-Fingerprint Eigenschaft bleiben so gut wie keine Fingerabdrücke zurück. Dies ist auch bei dunklen Farbstellungen möglich.

Am Standort Brilon hat die Egger-Gruppe in eine zweite Produktionslinie investiert. Auf beiden Anlagen werden die verschiedenen Varianten der PerfectSense Lackplatten produziert, nämlich die PerfectSense Premium Matt und Premium Gloss sowie PerfectSense Feelwood. Diese Entwicklungsarbeit des Herstellers wurde gleich mit drei Awards belohnt. Zunächst wurde die PerfectSense Lackplatte mit Feelwood-Struktur mit dem Red Dot Award 2021 sowie mit einem German Innovation Award 2021 ausgezeichnet. Damit noch nicht genug. Das gesamte PerfectSense-Portfolio überzeugte nun auch die internationale Expertenjury des German Design Awards 2022. Dieser zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch ihre wegweisenden Designleistungen von Mitbewerbern abheben.

