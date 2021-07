Boden und Möbel im selben Look: »Mix & Match«-Werkstoffserie von Egger

Der Werkstoffhersteller Egger bietet unter dem Thema »Mix & Match« identische sowie aufeinander abgestimmte Dekore für Fußböden und Möbel an.

Mit offenen Wohnkonzepten ohne räumliche Abgrenzung der Funktionsbereiche ergeben sich neue Anforderungen an die Raumgestaltung. Fußböden sowie Möbel und Einbauten sollen immer öfter nicht nur gut zusammenpassen, sondern tatsächlich gleich aussehen. Das Thema nennt sich »Mix & Match« und beeinflusst schon seit einiger Zeit das Interior Design. Egger bedient diesen Wunsch nach einheitlichem Look mit dem neuen Designkonzept Interior Match. Dieses verbindet erstmals die Kollektion Dekorativ 2020-22 mit der Pro-Fußboden-Kollektion 2021+. Eine Auswahl von 30 Dekoren steht künftig sowohl bei den Fußböden als auch bei den dekorativen Möbelwerkstoffen zur Verfügung . Dabei wird unterschieden zwischen dekorgleichen und farblich aufeinander abgestimmten Materialien: Im »Decor Match« stehen Fußböden sowie Produkte aus dem Möbel- und Innenausbau im gleichen Dekor mit verschiedenen Oberflächenstrukturen zur Verfügung. Das bedeutet, Kunden können dasselbe Dekor für Fußböden, Türen, die Arbeitsplatte in der Küche oder komplette Möbel auswählen. Im »Colour Match« dagegen sind die Dekore farblich aufeinander abgestimmt. Unter den insgesamt 30 vereinheitlichten Dekoren finden sich viele Neuheiten beider Kollektionen. Ob expressiv-markant oder schlicht-zurückhaltend, für jeden Stil ist in der Interior-Match-Auswahl von Egger Holzwerkstoffe etwas dabei.

