Verschnittoptimierte Dekore von Egger für Innentüren

Die Haptik der Oberflächen spielt auch bei Innentüren eine wichtige Rolle. Spezifische verschnittoptimierte Schichtstoffdekore von Egger laden zum Berühren ein.

Türen verbinden nicht nur Räume: Im Zusammenspiel mit Möbeln und dem Fußboden wird ihre Rolle in der Raumgestaltung aufgewertet. Natürliche, authentische Oberflächen lösen dabei positive Emotionen aus. Bei der Berührung mit dem Material entstehen persönliche Assoziationen. Das erhöht subjektiv die Wertigkeit des Designs.

Unter der Devise »Uni muss nicht immer Uni sein« greift Egger gezielt das Thema Haptik bei Türen auf. »Unifarben liegen im Trend. Wir geben ihnen die nötige Natürlichkeit«, so Klaus Monhoff, Leitung Dekor- und Designmanagement der Egger-Gruppe. Die Holzstruktur ST19 Deepskin Excellent kombiniert beispielsweise angeschnittene Blumen mit streifigen Bereichen. Durch ihre matten und glänzenden Partien verleiht sie zeitlosem Weiß den Eindruck von lackiertem, tief gebürstetem Holz.

Im Rahmen der Kollektion Dekorativ bietet Egger 81 Dekore als Schichtstoff für Türen in den verschnittgünstigen Formaten 2150 x 950 x 0,8 mm und 2150 x 1020 x 0,8 mm ab Lager und in Stückzahl eins an, darunter auch supermatte Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft. Darüber hinaus steht für überbreite Türen, wie sie etwa für OP-Eingänge benötigt werden, die Produktlinie »Schichtstoff XL« in zwölf Unifarben zur Verfügung. Besonders authentisch wirken 22 Holzdekore mit synchron an das Dekorbild angepasster Oberflächenstruktur. Auf diese Weise entstehen Eggers Feelwood-Dekore, deren Optik und Haptik sich kaum von Massivholz oder Furnier unterscheiden lässt. Durch die Breite von 2060 mm lassen sich die XL-Schichtstoffe auch quer ausgerichtet auf der Tür verwenden.

