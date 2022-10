Besonders biegesteif

Die Hybridplatte Swiss PFB (Particle Fibre Board) von Swiss Krono besteht aus einem Spanplattenkern mit hochdichten Faserplatten als Deckschicht – roh oder mit Melaminoberfläche. Durch den Verbund ist die Platte stabiler und belastbarer als eine Standard-Spanplatte, besonders hinsichtlich der Biegesteifigkeit ist PFB gegenüber anderen Platten im Vorteil.

Es eignet sich damit für stark beanspruchte Möbel und Einbauten wie Hotel-einrichtungen. Insbesondere in Konstruktionen mit großen Spannweiten kommt der Stabilitätsvorteil zum Tragen. Die Platte ist in einem dunklen Grau und den vier hellen Farben Weiß, Hellgrau und Porzellan verfügbar, in den Stärken 19, 22 und 25 mm, im Format 2790 x 2060 mm und mit den Oberflächenstrukturen Perl und Velours.

Swiss Krono AG

Willisauerstrasse 37

CH-6122 Menznau

Tel. +41 41 4949494

www.swisskrono.com/ch



Weitere Beiträge von Swiss Krono