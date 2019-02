Das Bücherregal in der Silhouette eines Kopfes soll geistige (An-)Spannung beim Lesen illustrieren. Den belebten Hintergrund bilden optional hinterleuchtete Hirnholzfurniere. Der Begriff der Spannung ist hier abstrahiert und erschließt sich dem Betrachter nicht unmittelbar – dennoch ist der Kopf ein gelungener Blickfang! Schreinerei Bederke, 83278 Traunstein-Kammer Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Eingespannt zwischen Boden und Decke, ist der halbiert ausgehöhlte Stammabschnitt eines Kirschbaums drehbar gelagert. Der Wechsel von naturbelassener Borke und Regalinlay in Plattenwerkstoff erzeugt eine optische Spannung. Schreinerei Kugler, 86701 Rohrenfels-Wagenhofen Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das asymmetrische Regal bildet in verkleinertem Maßstab eine Brückenkonstruktion ab, deren bekanntestes Vorbild wohl die Golden Gate Bridge in San Francisco sein dürfte. Die Schwerkraft der auskragenden Böden ist von Drahtseilen auf die vertikalen Pylone abgeleitet. Die sehr aufwendige Konstruktion hat hier vorrangig dekorative Funktion, da die auftretenden Kräfte auch durch eine viel einfachere Konstruktion bewältigt werden könnten. Ohne Frage ein spektakuläres, wenn nicht sogar das spektakulärste Objekt des Wettbewerbs. Schreinerei Öttl, 83661 Lenggries Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Regal mit gekippten Winkeln in Form stilisierter Äste an einem Stamm leitet die Last der Bücher durch die bewegliche Konstruktion zur Mitte ab. Das auskragende Holz nimmt auch durch seine Elastizität Kräfte auf und gerät nicht sichtbar unter Spannung. Holz König, 85354 Freising-Haindlfing. Preisträger Holz aus Bayern 2018 Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der stilisierte Bogen als Sinnbild für Spannung des Materials und Anspannung des Schützen, hier auch für den Apfelschuss des Wilhelm Tell, wirkt hier durch die starre Sehne wie ein Piktogramm: Die Installation setzt voraus, dass der Betrachter schon einmal eine echte Bogensehne gespannt hat und diese Erfahrung erinnert. Schreinerei Siegler, 92256 Hahnbach Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Anke Stauch und Thomas Beck, beide Tischler mit gestalterischer Weiterbildung, haben Möbel entworfen, die ihre Stabilität durch das formschlüssige Fügen gespannter Sperrholzteile gewinnen. Den Tisch von Thomas Beck gibt es seit 2012, den Stuhl hat Anke Stauch 2018 in ihrer Weiterbildung zur Gestalterin im Handwerk entwickelt. Gelaserte Muster entspannen hier zusätzlich Sitz und Lehne. Beide Möbel fertigt die Ackermann GmbH, 97355 Wiesenbronn.Belobigung Holz aus Bayern 2018 Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Elastische Eckbänder fixieren die Seiten der offenen Korpuselemente zum Korpus. Ein breiter Spanngurt gruppiert die einzelnen Module in unterschiedlicher Konfiguration als Ensemble. Spannung ist anschaulich die Idee der Konstruktion. Schreinerei Josef Pfab, 85084 Langenbruck. Preisträger Holz aus Bayern 2018 Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die in Spaltholzstücke eingekleidete Stele dient als Stehtisch: Sie verbirgt ihre verschiedenen Öffnungsfunktionen und kann so eine hohe Spannung im Sinne von Neugierde erzeugen. Schreinerei Aumüller, 82281 Egenhofen-Poigern. Preisträger Holz aus Bayern 2018 Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der federnde Lampenarm in Eiche ist das Ergebnis einer Formverleimung, die unter Spannung gesetzte Holzlagen durch Verklebung in ihrer Position fixieren kann. Schreinerei Schönwälder, 85604 Zorneding Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Konkave Flächen, die sich in einem scharfen Grat begegnen, umkleiden den Korpus eines frei stehenden Küchenriegels. Sie sollen die Naturgewalt des Windes abbilden, der das Material ähnlich einer Düne formt. Spannung entsteht optisch durch den Übergang der Flächen. Schreinerei Hegerl, 93138 Hainsacker Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die bogenförmigen Kufen des Couchtisches verteilten sein Gewicht gleichmäßig auf die Spannweite der Auflager. Die Spannung ist in diesem ausgewogenen, fein gearbeiteten Möbelstück zur Ruhe gekommen. Unger Möbelwerkstätten, 85356 Freising Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Bei diesem Objekt ist Spannung direkt erlebbar: Die Sitzflächen der Bänke in Skelettbauweise hängen und stützen sich beweglich in der Konstruktion ab und vermitteln ein elastisch gelagertes Sitzgefühl. Die exponierten Spannelemente des Drahtseils lenken den Blick mehr auf die Verspannung als auf Rahmen, Sitz und Lehne. Pluspunkt Holz, 95213 Münchberg. Belobigung Holz aus Bayern 2018 Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Leitmotiv des Wettbewerbs Holz aus Bayern 2018 inspirierte die zur Ausstellung nominierten Innungsschreiner, Spannung sichtbar und unsichtbar darzustellen.

Mit der Spannung ist es so eine Sache: im Holz mögen wir sie nicht und unter Kollegen auch nicht. Spannend kann sein, ob etwas gelingt wie geplant, ob wir einen attraktiven Auftrag bekommen oder nicht. Unter Spannung stehen ist negativ besetzt, soziale Spannungen ausgleichen, eine Tugend, mit positiver Grundspannung durchs Leben gehen, produktiver als spannungslos. Spannung in jeder Form begleitet uns immer und überall! Die Konstruktive Spannung ist eine große Zauberin: kein Gewölbe ohne Spannung, keine Brücke ohne Spannung. Gespannte Flächen überbrücken andere Distanzen als plane Flächen. Statische Prinzipien der architektonischen Bauwerke finden sich im Kleinen in den Möbelkonstruktionen wieder. Es ist gut, wenn sie verstanden und beherzigt werden – gerade weil moderne Plattenwerkstoffe uns Konstruktionen ermöglichen, die den Kräfteverlauf ignorieren. Nicht selten sind sie deshalb auch optisch spannungslos, um nicht zu sagen: langweilig.

Das kann man den dreizehn bayerischen Innungsschreinern, die zur Endrunde des Wettbewerbs Holz aus Bayern angetreten sind, nicht nachsagen: Auf der Messe Heim und Handwerk in München haben sie sich mit originellen Exponaten präsentiert, die das Thema Spannung vielseitig illustrieren: Spannung im Material stabilisiert, gezielte Einschnitte entspannen. Diesem Prinzip folgen Tisch und Stühle der Firma Ackermann. Formverleimungen können eine einmal gesetzte Spannung fixieren. Das zeigt die Leuchte der Schreinerei Schönwälder. Das Brückenregal aus der Schreinerei Öttl und die Bänke von Pluspunkt Holz sind spannende Konstruktionen in jeder Hinsicht. Äußerlich gespannte Flächen zeigt der Küchenriegel aus der Schreinerei Hegerl, ausgeglichene Spannung der Couchtisch der Unger Möbelwerkstätten und die Plastik von Lohner Design. Spannung kann auch als Überraschungsmoment auftreten, so bei dem Stamm mit zwei Seiten der Schreinerei Kugler oder der Stele aus Spaltholz von Schreinerei Aumüller. Auch der Humor kommt nicht zu kurz: Bei Schreinerei Siegler wird Tells Apfelschuss zum Birnenschuss, wobei die Birne aus Apfelholz gefertigt ist. Die stilisierte Szene kondensiert zur dreidimensionalen Karikatur!

dds-Redakteur Johannes Niestrath ist wieder einmal begeistert, mit welcher Leidenschaft die bayerischen Innungsschreiner ihren jährlichen Themenwettbewerb bespielen. Macht weiter so, ich freue mich schon auf November 2019!