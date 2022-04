Nachhaltigkeit in 3D

In der kurzlebigen Welt der Ladeneinrichtung gewinnen nachhaltige Konzepte an Bedeutung. Biokunststoffe leisten ihren Beitrag: Stefan Lessmann hat mit Partnern ein Ladenbausystem im 3D-Druck entwickelt, das komplett aus Polylactid Acid (PLA) besteht.

Neben dem breiten Werkstoffspektrum bietet die kunststofftechnische Herangehensweise an den Möbelbau mit 3D-Druckern vor allem konstruktive Möglichkeiten: Verbindungselemente lassen sich gut integrieren und Hohlräume sowie Gitterstrukturen von Anfang an einbauen. »Die Vorteile des Materials, unter anderem ist es leicht, gleichzeitig stabil, robust, nachhaltig, umweltschonend sowie CO2-neutral, liegen genauso klar auf der Hand wie die eindeutigen Vorzüge für unseren Ladenbau-Bereich«, ist Stefan Lessmann überzeugt. Zusammen mit Partnern in Asien hat der Geschäftsführer der ALW Shopkonzept & Projektmanagement GmbH ein Verkaufsmöbel entwickelt, das komplett aus Biokunststoff besteht. Die Rezeptur ist ressourcenschonend, da es nahezu keine Reste gibt – aber sie ist nicht unproblematisch. Kritisiert wird, dass teilweise zur PLA-Produktion Maisstärke eingesetzt wird, die prinzipiell auch als Lebensmittel hätte dienen können. Tatsächlich sind genauso gut Produktionsabfälle, Algen und andere Pflanzen als Ausgangsbasis möglich. Hier geht es letztlich wie bei jedem Rohstoff um Dokumentation von Quellen und Bezugswegen. Stefan Lessmann benennt als klare Vorteile, die Material und Verfahren bieten, deutlich verkürzte Produktionszeiten und die Möglichkeit der Standardisierung. Daraus resultieren die Kosteneinsparungen und optimierte Prozesse. »Der Werkstoff nicht nur für Kunden im Kosmetik-bereich interessant, sondern kann auf viele weitere Sparten des Ladenbaus ausgeweitet werden«, ergänzt seine Mitarbeiterin Architektin Martina Brockmann. »Wir sehen diese neue Art des Ladenbaus als eine zukunftsweisende, alternative Entwicklung in einer herausfordernden Zeit, um eine Alternative zu dem herkömmlichen Baustoff Holz zu finden.«

Starke Verbindungen

Stefan Lessmann ist zwar gelernter Tischlermeister, produziert sein System aber nicht selbst. Er greift auf ein internationales Netzwerk von Produzenten zu, darunter auch namhafte Schreinereien aus dem Schwarzwald. Er ist offen für neue Verbindungen und hofft auf neue Impulse. Im technischen Bereich sind neue Verbindungen ebenso erforderlich.

Stefan Lessmann hat sich einiges einfallen lassen, um die PLA-Platten werkzeuglos zu montieren: Nuten wurden in der Art einer Gratnut ausgebildet, Flächen greifen in ausgesparte Taschen und werden dort verriegelt, Beleuchtungskabel verlaufen unsichtbar in Nuten und vieles mehr. Da PLA von Natur aus milchig-transparent ist, führt eine gezielt eingesetzte LED-Beleuchtung zu interessanten Effekten. Sind diese nicht erwünscht, lässt sich das Material auf gewohnte Weise farbig lackieren und der Biokunststoff erscheint wie eine Stahlrohkonstruktion oder er macht sich unsichtbar und wird zur Nebensache. Dass sich das Material bei Regen wieder auflöst, ist nicht zu befürchten. Zwar ist die Kompostierbarkeit grundsätzlich gegeben – das allerdings nur in einer speziellen Biosphäre, die in der Gebrauchsumgebung im Ladenbau niemals erreicht wird.

dds-Chefredakteur Christian Gahle hat bereits vor 20 Jahren Vorträge zu Biokunststoffen und ihrer Anwendung im Möbelbau gehalten, doch erst jetzt scheint die Zeit für nachhaltige Materialien wirklich gekommen zu sein.

Steckbrief Werkstoff:

PLA, auch Polymilchsäure, wird aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und gehört zu den Polyestern. Möbelentwicklung:

ALW Shopkonzept & Projektmanagement GmbH

40764 Langenfeld

Tel. +49 (2173) 269177-0 www.alw-shopkonzept.com