»Marktreife Entwürfe«

Die Jury 2022: Marcel Besau, Designstudio Besau-Marguerre, Jennifer Reaves, Geschäftsführerin DesignFest Stuttgart, der Designer Sebastian Herkner, Norbert Ruf, Creative Director und Geschäftsführer Thonet GmbH (von links)

Foto: Roland Breitschuh; Koelnmesse

Das Tischgestell Slot zeichnet sich durch ein zentral angeordnetes fünftes Tischbein aus, um das sich mittels drehbarer Querverbindung angesteckte Beine stufenlos auffächern lassen. So entstehen einfache variable Unterkonstruktionen für unterschiedlich große Auflageflächen. Marie Luise Stein, Deutschland. Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Studiengang Produktdesign. www.marieluisestein.com

Marie Luise Stein

Marie Luise Stein

Marie Luise Stein

Der stapelbare Stuhl »Clap« ist konzipiert worden für Bereiche, in denen Schreibtische und Stühle von mehreren Personen genutzt werden. Das Fach unter der klappbaren Sitzfläche ist verschließbar. François Lafortune, Frankreich. Ecole Cantonale d’Art de Lausanne, Studiengang Industrial Design. Dritter Preis Pure Talents Contest 2022

Fotos: François Lafortune

Fotos: François Lafortune

Die sogenannten Pebbles, englisch für Kieselsteine, bilden eine flexible wandhängende Struktur als Garderobe und zum Ordnen von Kleinteilen. Sie haben verschiedene Tiefen und können auch überlappend montiert werden. Die Elemente sind nachhaltig aus Shell Homage gefertigt, einem biologisch abbaubaren Verbundmaterial aus Abfällen von Eierschalen und Nussschalen. Rania Elkalla, Ägypten. TU Berlin, Master of Science. Zweiter Preis Pure Talents Contest 2022. www.shellhomage.com

Fotos: Rania Elkalla

Fotos: Rania Elkalla

Die Leuchte Helia soll durch Variation der Lichtintensität und Lichtfarbe Produktivität, Konzentration und Stimmung von Menschen in Anlehnung an den Tageslichtverlauf positiv beeinflussen. Der modulare Kopf erzeugt einen fokussierten Lichtstrahl oder verbreitet diffuses Licht über den Schaft. Stéfanie Kay, Frankreich und England, Ecole Cantonale d’Art de Lausanne, Studiengang Industrial Design. Erster Preis Pure Talents Contest 2022. www.stefaniekaydesign.com

Fotos: Stéfanie Kay

Fotos: Stéfanie Kay

Die stapelbare Pillar Box in zwei Größen und diversen Farben ist inspiriert von hölzernen Obstkisten. Säulenartige Ecken prägen die Form: Sie münden in eine konkave oder konvexe Wölbung, wodurch sich die Boxen stapeln lassen. Rasmus Palmgren, Finnland. The Royal Danish Academy, Studiengang Furniture, Object and Space. www.rasmuspalmgren.com

Foto: Rasmus Palmgren

Foto: Rasmus Palmgren

Schaukelobjekt, Lesebank oder Beistelltisch – jede Drehung eröffnet eine neue Möglichkeit zur Interaktion! Spielerisch überwindet »Ludo« im Wohnraum die Trennung von Kinder- und Erwachsenenbereich. Äußere und innere Schale bestehen aus Formsperrholz und werden in nur einem Pressvorgang hergestellt. Teresa Egger, Österreich. New Design University St. Pölten, Studiengang Design, Handwerk & materielle Kultur. www.teresaegger.com

Foto: Teresa Egger

Foto: Teresa Egger

Foto: Teresa Egger

Das Kernelement von »Trunk« ist ein Aluminiumprofil, das Einzelteile zu einem Möbelstück verbindet und auch die individuelle Reihung von Sitzen und Tischen ermöglicht. Einzelteile können aus Holz oder recyceltem Kunststoff bestehen und bei Bedarf nachhaltig recycelt und ersetzt werden. Aleksander Luczak , Polen. Universität der Künste Berlin, Studiengang Produktdesign.

Foto: Aleksander Luczak

Foto: Aleksander Luczak

Foto: Aleksander Luczak

Das experimentelle Prägeverfahren »Embossing wood« ermöglicht einfaches Strukturieren von Holzoberflächen, deren Umsetzung mit konventionellen Methoden zu langsam und zu teuer für die Produktion wären. Die Möbel dienen als Demonstrationsobjekte für das Verfahren und seine Möglichkeiten. Hemmo Honkonen, Finnland. Aalto University, Studiengang Masters Programme in Interior Architecture. www.hemmohonkonen.com

Foto: Hemmo Honkonen

Foto: Hemmo Honkonen

Foto: Hemmo Honkonen

»Pur« ermöglicht systembasiertes und dennoch offenes Design: Symbolisch wird im Zusammenspiel der Massivholzelemente und Aluminiumprofile die Koexistenz von Natur und Industrie thematisiert. In der radikalen Darstellung von Material und Bearbeitungsprozess liegt eine eigenständige Ästhetik. Sebastian Kommer, Deutschland. Bachelor of Arts Industrial Design an der Muthesius Kunsthochschule Kiel, Masterstudium Open Design an der Hochschule für bildende Künste Hamburg

Foto: Sebastian Kommer

Foto: Sebastian Kommer

Foto: Sebastian Kommer

Das modulare Sideboard »Model L« verändert seine Gestalt mit jeder Beladung. Das Material Blech ermöglicht eine hohe elastische Verformbarkeit, Sprungkraft der Regalböden bleibt dauerhaft erhalten. Die nüchterne Farbgebung erdet die agile Erscheinung. Tobias Schenk und Nandan Wolfer, Deutschland. Staatliche Akademie der bildenden Künste Stuttgart, Studiengang Industrial Design. https://nandanwolfer.de

Foto: Tobias Schenk und Nandan Wolfer

Foto: Tobias Schenk und Nandan Wolfer